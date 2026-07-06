Bocce, a Benna e Vandorno il "Memorial Mauro Torlaschi”

Da lunedì 6 luglio, i campi di Benna e del Vandorno ospiteranno i quarti di finale del 52° torneo notturno di bocce Arci "Memorial Mauro Torlaschi". A Benna dalle 21 in campo: Gatto Matto contro Jolly Club Buronzo e Vandornese contro Bar Bijoux.
Al Vandorno: Arci Valdengo contro Arci Pralungo. Giovedì a Benna giocano: Acli Ternengo contro Circolo Italia. Poi c'è la novità del torneo di consolazione per quelle formazioni che non si sono qualificate e che si sfideranno solo a quadrette.
Lunedì al Vandorno: Arci Simone contro Arci Bornasco e Cossato Bocce contro Bi-Log. In contemporanea a Benna: Arci Spolina contro Cedas Lancia e Ecocalor contro Arci Pettinengo.