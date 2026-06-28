Altra conferma importante nel roster 2026/27 della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Il libero sarà ancora Marco CARLOTTO, tra i protagonisti della recente promozione in Serie B nazionale. Una categoria che per il giocatore veneto (classe 2001) non ha più segreti, avendola già conosciuta nella sua terra di origine indossando i colori delle compagini di Montecchio (con cui ha accumulato anche una solida esperienza in A3), Casalserugo e Trebaseleghe.

Proprio come nell’ultima stagione, Carlotto sarà un duplice leader: tecnico in campo e morale nello spogliatoio.

Queste le sue parole: «La mia scelta di rimanere è sicuramente dettata da un forte desiderio, quello di continuare il bel percorso iniziato un anno fa. La società e l’ambiente di Biella mi piacciono e mi fanno sentire a mio agio, quindi l’eventualità di poter restare un’altra stagione mi ha subito interessato. Senza ombra di dubbio sarà un campionato diverso rispetto all’ultimo: faremo di tutto per toglierci qualche altra soddisfazione, nonostante un girone di Serie B che si prospetta molto impegnativo».

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Siamo molto contenti della conferma di Marco. È stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, un vero e proprio collante del gruppo. Con la sua esperienza ha dato sicurezza a tutta la squadra, a livello di gioco e di mentalità. Ha già disputato la Serie B e conosce bene il livello che ci attende. Altro dettaglio positivo: sarà di supporto e riferimento al secondo libero, molto più giovane di lui».