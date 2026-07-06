Biella, sospensione dell'acqua nella notte tra l'8 e il 9 luglio

BCV Acque Biellese Acque informa i cittadini che, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio, verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione dell'acqua potabile nel centro di Biella.
Per consentire l'intervento, dalle ore 22 di martedì 8 luglio alle ore 6 di mercoledì 9 luglio è prevista la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel quadrilatero del centro cittadino compreso tra via Pietro Micca, via Lamarmora, via Cesare Battisti, via Carlo Marocchetti, via Galileo Galilei, via Repubblica e nelle strade limitrofe.
Durante le operazioni potrebbero inoltre verificarsi improvvisi cali di pressione anche nelle aree vicine interessate dai lavori.
Il servizio idrico sarà ripristinato non appena concluse le operazioni di manutenzione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero verde 800 90 36 25.