Due maestri pizzaioli piemontesi pronti a entrare nella storia: nel 2027 la sfida per la pizza in pala più lunga del mondo FOTO

Un sogno lungo 50 metri, una sfida senza precedenti e un obiettivo chiaro: conquistare il nuovo Guinness World Record della pizza in pala più lunga del mondo. Protagonisti dell’impresa saranno Nicolò Benna di Biella, volto noto della pizzeria Acqua e Farina, e Massimiliano Simeone di Rivarolo, attuale detentore del record mondiale da 40 metri.

Il progetto è già stato confermato e punta a maggio 2027 come data indicativa per il tentativo ufficiale. La location scelta sarà lo stabilimento Inalpi di Moretta, in provincia di Cuneo, dove prenderà forma una vera e propria impresa gastronomica e tecnica.



Un’amicizia nata anni fa e consolidata tra competizioni e collaborazioni

Benna e Simeone collaborano da anni e condividono esperienze, competizioni internazionali e numerosi titoli conquistati nel mondo della pizza. Un rapporto professionale e umano che oggi li porta a unire le forze per tentare qualcosa di straordinario.

Attorno ai due maestri pizzaioli lavorerà uno staff d’eccezione composto da una dozzina di pizzaioli campioni del mondo provenienti dagli Stati Uniti e dalla Spagna, oltre a circa sessanta aiutanti che avranno il compito delicatissimo di stendere e movimentare l’enorme pizza in pala.



Una sfida spettacolare… ma anche delicatissima



L’obiettivo sarà superare l’attuale record di 40 metri e arrivare a una pizza in pala lunga ben 50 metri, rispettando però tutti gli standard richiesti dal regolamento Guinness.



La difficoltà maggiore? Evitare che la pizza si rompa o si strappi durante la preparazione e la cottura. Perché il record venga omologato, infatti, la pizza dovrà mantenere una larghezza costante e ben definita lungo tutta la sua estensione.

Un lavoro che richiederà coordinazione perfetta, esperienza e grande precisione tecnica.





Tra gli sponsor già confermati figura il Molino Scoppettuolo di Grottaminarda, in provincia di Avellino, che fornirà la farina per la realizzazione dell’impresa.

L’evento si preannuncia non solo come una sfida mondiale, ma anche come una grande festa della pizza italiana, capace di unire professionisti internazionali, eccellenze del territorio e passione artigianale.



Per Biella e il Piemonte sarà un’occasione importante per salire alla ribalta internazionale attraverso due professionisti che, con talento e determinazione, puntano a scrivere una nuova pagina nel Guinness World Records.