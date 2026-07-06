Biella, Concerto d'Estate a Palazzo Gromo Losa

Mercoledì 8 luglio, alle 21, a Palazzo Gromo Losa, al Piazzo di Biella, si terrà il tradizionale Concerto d'Estate, inserito nella rassegna Musica in Piazza 2026, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per gli eventi del bando CulturHub e il Comune di Biella-Assessorato Eventi e Manifestazioni.
L'esecuzione dell’evento è affidata alla Società Musicale "Giuseppe Verdi" - Città di Biella, diretta dal Maestro Massimo Folli. A presentare la serata Irene Mosca. Il tema del concerto sarà: L'Oro di Vienna- Strauss, Lehàr, Suppè.
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili. In caso di tempo avverso lo spettacolo si terrà nell'adiacente auditorium.