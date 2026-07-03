Maturità 2026, Gae Aulenti: cento ai Geometri e all'Agrario

"Notte prima degli esami", in tanti ragazzi la sera prima dell'inizio dell'esame di Maturità si sono dati appuntamento in piazza Duomo a Biella. E tanti di loro hanno finito ora, orale compreso e conoscono il loro punteggio.

Tra speranze, sogni, ora si preparano ad un loro nuovo futuro tra certezze, incertezze e un mondo che va sempre avanti più veloce. Chi ha preso il massimo dei voti, chi forse di meno, ma l'importante è saper affrontare il futuro a testa alta. Diventare muratori, idraulici, piuttosto che mega scienziati non conta: conta poter scegliere il proprio futuro per poter lavorare ed essere soddisfatti.

In provincia di Biella sono stati 1.142 gli studenti iscritti all'esame (1.130 degli istituti statali e 12 di scuola paritaria) iniziato giovedì 18 giugno alle 8.30. E tra questi ci sono anche gli allievi che hanno frequentato il Gae Aulenti. Due le eccellenze, ai Geometri e all'Agrario.

Questi i voti dei ragazzi, complimenti e buona vita a tutti!