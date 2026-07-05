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Calcio | 05 luglio 2026, 10:20

Biella, grande festa per i tifosi in piazza Martiri: il Marocco è ai quarti dei Mondiali VIDEO

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Biella, grande festa per i tifosi in piazza Martiri: il Marocco è ai quarti dei Mondiali (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Prima davanti alla televisione a incitare i propri beniamini, poi in piazza Martiri, a Biella, a celebrare l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di calcio. 

Grande gioia per la comunità marocchina, residente nel nostro territorio, in festa per il secco 3-0 rifilato al Canada agli ottavi di finale. Al fischio finale del direttore di gara, famiglie e giovani si sono ritrovati nella serata di ieri, 4 luglio, a cantare e ballare per la storica vittoria. 

Tra clacson, bandiere e cori, l’atmosfera è stata animata e partecipata, dove molti hanno indossato i colori della bandiera e della maglia nazionale. 

Ora, il prossimo avversario sarà la Francia dei campioni Dembélé e Mbappé ma c’è già chi sogna uno sgambetto ai rivali e un approdo alla fase finale del torneo.

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g. c.

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