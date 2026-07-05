Biella, grande festa per i tifosi in piazza Martiri: il Marocco è ai quarti dei Mondiali VIDEO

Prima davanti alla televisione a incitare i propri beniamini, poi in piazza Martiri, a Biella, a celebrare l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di calcio.

Grande gioia per la comunità marocchina, residente nel nostro territorio, in festa per il secco 3-0 rifilato al Canada agli ottavi di finale. Al fischio finale del direttore di gara, famiglie e giovani si sono ritrovati nella serata di ieri, 4 luglio, a cantare e ballare per la storica vittoria.

Tra clacson, bandiere e cori, l’atmosfera è stata animata e partecipata, dove molti hanno indossato i colori della bandiera e della maglia nazionale.

Ora, il prossimo avversario sarà la Francia dei campioni Dembélé e Mbappé ma c’è già chi sogna uno sgambetto ai rivali e un approdo alla fase finale del torneo.