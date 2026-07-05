Incendio nella notte a Ronco Biellese, a fuoco un capannone

Residenti di Ronco Biellese in allarme nella notte appena trascorsa dopo aver avvertito un intenso odore di fumo.

Alla fine, si è scoperto che avrebbe preso fuoco un capannone, da tempo diroccato. L’incendio è stato segnalato dopo la mezzanotte di oggi, 5 luglio.

In breve tempo sono giunte sul posto le squadre di Biella dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, seguita dall’opera di bonifica e messa in sicurezza della struttura. Sembra che abbia subito seri danni.

Ignote al momento le cause del rogo, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.