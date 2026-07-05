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CSEN News | 05 luglio 2026, 09:40

Enzo Mersi e Margherita De Giuli sono primi nella Sordevolo-Coda FOTO e VIDEO

47 i corridori in gara.

Enzo Mersi e Margherita De Giuli sono primi nella Sordevolo-Coda (servizio di Lalla Lalla)

Enzo Mersi e Margherita De Giuli sono primi nella Sordevolo-Coda (servizio di Lalla Lalla)

Si è conclusa da poco meno di un’ora l’edizione 2026 della storica Sordevolo-Coda, la vertical da 12 chilometri, inserita ufficialmente nei prestigiosi circuiti del Gran Prix Vertical e del TTC (Trail Turismo CSen). 

47 i corridori in gara: alla fine Enzo Mersi, portacolori del GSA Valsesia, è giunto primo al Rifugio Coda con un tempo pari a 1h30’24’’, seguito a ruota da Giacomo Cerutti del GS Ermenegildo Zegna (1h33’35’’) e Emanuele Falla dell’Amron Team (1h35’20’’). 

Tra le donne, invece, ha spiccato Margherita De Giuli dei Climb Runners, giunta al Rifugio Coda con un tempo pari a 1h46’27’’. Alle sue spalle, il duo formato da Elisa Arvat dell’APD Pont-Saint-Martin (1h50’16’’) e Giuseppina Feo del GSA Valsesia (1h55’45’). 

Prosegue, intanto, la corsa dei partecipanti alla Marathon Monte Mars, impegnati su un tracciato da 43 km e 3.000 metri di dislivello.

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g. c.

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