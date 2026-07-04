Biella 4 Racing, regolaristi in gara al Trofeo Bracco FOTO

Un nuovo fine settimana di gare attende i portacolori di Biella 4 Racing che, dopo l’impegno al Rally Lana Storico, puntano ora l’attenzione sul Trofeo Giovanni Bracco 2026.

La manifestazione, seconda prova del Challenge di Regolarità ACI Biella, è organizzata dalla Scuderia Giovanni Bracco e avrà quest’anno come sede Sordevolo, dove sono previste partenza e arrivo. Nel mezzo, la sosta pranzo a Bielmonte. Il percorso prevede trentadue rilievi cronometrati, per un totale di oltre centoventi chilometri.

Come da tradizione, i primi a prendere il via saranno Andrea Rosso e Giovanni Gambino, sulla Fiat 600 D di 4° raggruppamento. «Dopo l’apparizione al Revival sul sedile di destra, torno al mio ruolo naturale: condurre l’auto più anziana della scuderia – racconta Andrea Rosso –. Ci auguriamo una bella giornata, con temperature più consone rispetto allo scorso weekend, e speriamo che la molta salita da affrontare non ci penalizzi eccessivamente».

In 6° raggruppamento Roberto Tosi detterà le note, sulla Lancia Fulvia Coupé-A.P.V. Classic, a Maurizio Crapa. «La prima speranza è che il tempo sia più clemente rispetto alla scorsa settimana al Lana Storico – spiega Roberto Tosi –. Noi cercheremo di fare bene, anzi benissimo. Confidiamo nell’esperienza, visto che le vicissitudini della vita moderna non ci hanno permesso di affinare la strategia di gara. Sarà comunque divertente e bello ritrovarsi con tutti i concorrenti e festeggiare a fine manifestazione con la scuderia allargata, come una grande famiglia».

Seguiranno Andrea Florio e Gabriele Raniero, sulla Ford Fiesta MK I di 7° raggruppamento. «Finalmente, dopo più di un mese di attesa, si torna a premere pressostati – commenta Andrea Florio –. L’obiettivo è divertirsi, stare in compagnia con tutti i nostri amici del B4R e provare a fare del nostro meglio, che non guasta mai, ma senza alcuna pressione particolare. Tutto quello di buono che verrà sarà ben accetto. Buon divertimento a tutti».

Sempre in 7° raggruppamento saranno al via Massimo Ozino e Nicolas Raniero, su Autobianchi A112 Abarth. «Speriamo in meno caldo – riferisce Massimo Ozino – e vediamo di proseguire nell’affinamento del nostro SNAP, visto che al Valli Biellesi si è comportato bene».

Roberto Voltarel e Anna Gobetti tornano nel 9° raggruppamento con la loro Toyota Celica. «Dopo il poco fortunato e per nulla positivo Valli Biellesi, torniamo a sfidare il cronometro – dichiara Anna Gobetti –. Proveremo a fare del nostro meglio: la volontà non manca, poi vedremo cosa ne verrà fuori».

Nel 10° raggruppamento, su Subaru Impreza, ci saranno Domenico Carlevato, affiancato per la prima volta da Matteo Savio. «Siamo pronti ad affrontare la seconda gara dell’anno – sottolinea Domenico Carlevato – con un navigatore all’esordio che, nonostante la giovane età, vent’anni, è molto determinato a fare bene. La sua grande passione è la fotografia, ovviamente in ambito automobilistico. Speriamo di fare bene e di farmi un bel regalo di compleanno, visto che sabato saranno settanta le candeline raggiunte. Bisogna poter festeggiare degnamente, ma senza assilli particolari: bisogna saper prendere tutto con leggerezza».

Fra le vetture moderne non potevano mancare Massimo e Michael Destefanis, sulla loro sempre ammirata Porsche Carrera 4. «Come sempre si parte per fare il meglio possibile – afferma Massimo Destefanis – e si spera che vada tutto per il meglio. La volontà di divertirsi e passare una bella giornata con mio figlio e tutti i componenti della scuderia è sempre ben presente, sperando in un bel finale di prosecco».

Li seguiranno, tra le vetture più recenti, Edoardo Bergamini e Andrea Straforini, sulla Hyundai i20 N. «Con il Bracco continuiamo la nostra familiarizzazione e l’affinamento della tecnica – osserva Edoardo Bergamini – con l’obiettivo di concludere senza commettere troppi errori e migliorare l’utilizzo del nostro SNAP. In fondo, essendo il nostro primo anno, qualche errore ci è ancora concesso. Poi, come sempre, una volta al traguardo bisogna fare festa, secondo la buona tradizione B4R: un rito immancabile che ci contraddistingue».

Torna in gara fra le moderne la navigatrice Greta Porta, che terrà i tempi a Massimo Ruffino sulla Subaru Impreza-Biella Motor Team. «Ripartiamo carichi, con voglia di ben figurare – dice Greta Porta –. Il podio della nostra classe è sempre un bell’obiettivo da provare a raggiungere e ci sprona a fare bene. La voglia di divertirsi non mancherà, come purtroppo il caldo, ma fa parte del gioco. Pronti per questa nuova avventura».

Nel raduno dinamico che seguirà la gara principale tornerà a calcare le strade Paolo Canova, sulla sua roboante Subaru Impreza, navigato da Mathlauthi. Per loro nessuna pressione di classifica, ma soltanto il desiderio di godersi i paesaggi e le strade che il Biellese sa offrire. Un modo per trascorrere una giornata tra amicizia e motori, condividendo una passione comune.