Incidente domestico e infortunio sul sentiero: a Piedicavallo soccorse due persone nella notte

Nella tarda serata di ieri, 4 luglio, un escursionista in rientro dal Rifugio del Lago della Vecchia è scivolato sul sentiero nei pressi della frazione di Rosei, procurandosi una lesione ad un arto inferiore che non gli ha più permesso di proseguire.

L’escursionista ha contattato il 112 che ha attivato la stazione del Soccorso Alpino della Valle Cervo. Una squadra ha raggiunto la persona, poi stabilizzata e trasportata in barella fino a Piedicavallo.

Gli stessi tecnici del gruppo, ultimato il primo intervento, sono stati inviati dalla centrale a Montesinaro, in supporto ad un’ambulanza medicalizzata di Azienda Zero, intervenuta per soccorrere una donna che, cadendo dalle scale di casa, si è procurata un politrauma serio.