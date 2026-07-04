Rifiuti, ecocentri del biellese, estesi gli orari

Co.S.R.A.B. comunica che, con l’entrata a regime del nuovo contratto per il servizio di igiene urbana, gli orari di apertura dei centri di raccolta consortili (ECOCENTRI) del territorio verranno estesi, in applicazione delle disposizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi di settore.

L’estensione, concordata con il Gestore del servizio S.E.A.B., riguarderà tutti i centri di raccolta dotati di impianto di pesatura (Biella, Cossato, Mongrando, Pray e Valdilana), mentre per i centri non dotati di pesa (Cerrione e Viverone), giorno ed ore di apertura rimarranno gli stessi (sei ore, tutti i sabati), ma verranno anticipate di un’ora l’apertura e la chiusura.