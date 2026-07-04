Rifiuti, ecocentri del biellese, estesi gli orari

Co.S.R.A.B. comunica che, con l’entrata a regime del nuovo contratto per il servizio di igiene urbana, gli orari di apertura dei centri di raccolta consortili (ECOCENTRI) del territorio verranno estesi, in applicazione delle disposizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi di settore.
L’estensione, concordata con il Gestore del servizio S.E.A.B., riguarderà tutti i centri di raccolta dotati di impianto di pesatura (Biella, Cossato, Mongrando, Pray e Valdilana), mentre per i centri non dotati di pesa (Cerrione e Viverone), giorno ed ore di apertura rimarranno gli stessi (sei ore, tutti i sabati), ma verranno anticipate di un’ora l’apertura e la chiusura.
Le modifiche entreranno in vigore lunedì 06/07/2026. I nuovi orari miglioreranno la fruibilità dei centri di raccolta per gli utenti, ampliando le possibilità di accesso per i cittadini:
− a Biella l’apertura del sabato passerà da 3 a 6 ore;
− a Cossato al martedì ed al giovedì il centro sarà aperto sia al mattino che al pomeriggio ed è inoltre prevista una nuova apertura al mercoledì pomeriggio;
− a Mongrando il centro sarà aperto anche al venerdì mattina;
− a Valdilana l’apertura del giovedì sarà estesa anche al pomeriggio e quella del sabato passerà da 5 a 6 ore;
− a Pray l’apertura del mercoledì sarà estesa da 4 a 6 ore;
− tutti i centri saranno aperti per 6 ore al sabato con il medesimo orario (8:00 – 14:00).
Il regolamento per l’utilizzo dei centri di raccolta consortili è consultabile al seguente indirizzo
https://www.cosrab.it/Home/Menu?IDVoceMenu=131830
Si pubblicano di seguito i nuovi orari di apertura degli Ecocentri validi dal 06/07/2026.