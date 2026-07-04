Un messaggio di pace da Valdilana tra incontri, camminate e testimonianze FOTO e VIDEO

Promuovere la cultura della pace e della non violenza. Con questo obiettivo si è aperta a Valdilana la quarta edizione della Festa della Comunità, un appuntamento dedicato alla partecipazione, al dialogo e alla costruzione di legami tra persone e culture diverse.

L’iniziativa è organizzata dal Comune e dal progetto SAI di Valdilana, in collaborazione con l’associazione Pericle e la rete delle associazioni del territorio (Gruppo Vincenziano Marlene Delbrèl, Cresco, Mani Tese, Giorgio e Nino Maurel, Parrocchie Triverese, Centri Estivi, Coop Oltre il Giardino, Maria Cecilia e Pro Loco di Trivero). Il tema scelto per questa edizione è “Tessere la Pace: storie di comunità sul cammino della responsabilità”, che racchiude lo spirito di una giornata pensata per promuovere l’impegno civile, la solidarietà e la consapevolezza del ruolo che ogni comunità può avere nella costruzione della pace.

Come riportato dall’amministrazione comunale, Valdilana sarà infatti protagonista del Giro d’Italia per la Pace 2026, l’iniziativa civile itinerante promossa dalla Fondazione PerugiAssisi e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace. Per tutta la giornata il territorio conserverà la Lampada della Pace di Assisi, simbolo universale di speranza, fraternità e responsabilità condivisa, che attraversa l’Italia portando un messaggio di pace.

La giornata ha preso il via questa mattina, 4 luglio, con i “Passi di Pace: la Marcia a Valdilana”, una camminata comunitaria realizzata in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) e AIB. Il percorso è contrassegnato anche dalla cerimonia solenne di accensione della Lampada di San Francesco, un momento simbolico che unirà idealmente cittadini, associazioni e istituzioni in un unico cammino.

Nel pomeriggio, alle 17, si terranno convegni, incontri, testimonianze, interventi e momenti musicali dal vivo. La Festa della Comunità proseguirà in serata con “Il Mondo a Tavola: cena buffet multietnica”, un momento conviviale aperto a tutti, pensato per valorizzare le diverse comunità che vivono e arricchiscono il territorio di Valdilana attraverso il dialogo e lo scambio culturale, sulle note di Corrado e Giulia in duo.