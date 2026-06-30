Rally & Co all’Italian Baja: Gazzetta e Poltronieri 15esimi assoluti FOTO

Bilancio a metà per la scuderia Rally & Co all’Italian Baja, gara valida per il Campionato Italiano Cross Country disputata a Pordenone. Due gli equipaggi al via nella competizione friulana.

Alberto Gazzetta e il debuttante Damiano Poltronieri, su Suzuki Jimny, hanno chiuso al 15° posto assoluto e al 4° di classe TH. L’equipaggio ha affrontato i 320 chilometri cronometrati con una condotta regolare e prudente, senza forzare, ottenendo un risultato positivo al termine della gara.

Si è invece conclusa in anticipo la prova di Gianluca Morra e Stefano Tironi, costretti al ritiro durante la seconda prova speciale di 160 chilometri. A fermare la loro Suzuki Vitara sono stati problemi elettrici: dopo uno spegnimento improvviso, la vettura non è più ripartita.