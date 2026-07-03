Dorzano, aperte le iscrizioni al Registro Comunale dei Volontari Civici

Sono aperte a Dorzano le iscrizioni al Registro Comunale dei Volontari Civici, destinato ai cittadini che desiderano mettere a disposizione tempo e competenze a favore della comunità.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere la partecipazione attiva e nel valorizzare il volontariato, inteso come espressione di solidarietà, cittadinanza responsabile e collaborazione per il bene comune. I volontari potranno prestare la propria attività a titolo gratuito in diversi ambiti di interesse pubblico, affiancando il Comune nel supporto a vari servizi. L’obiettivo è contribuire al miglioramento delle attività rivolte alla cittadinanza attraverso il coinvolgimento diretto di chi intende partecipare alla vita del paese. Il progetto si inserisce nel principio di sussidiarietà, valorizzando l’impegno sociale dei cittadini e rafforzando la collaborazione tra istituzione comunale e comunità locale.

La domanda di iscrizione può essere presentata recandosi presso gli uffici comunali nei giorni di apertura al pubblico oppure scrivendo all’indirizzo dorzano@ptb.provincia.biella.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0161 96212.