Biella, per l’estate agenti della Polizia Locale in Valle Cervo per regolare il traffico

C’è l’accordo tra il comune di Biella e le amministrazioni dell’alta Valle Cervo (Piedicavallo, Rosazza e Campiglia Cervo) per l’utilizzo del corpo di Polizia Locale del capoluogo di provincia durante il periodo estivo.

Saranno impiegati un paio di agenti che, a turno, copriranno alcuni giorni indicati per regolare i flussi di traffico e sanzionare, qualora fosse il caso, chi non rispetta le norme del codice stradale come viabilità e parcheggi. “Nei mesi estivi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, nei comuni di Rosazza, Piedicavallo e Campiglia Cervo si registra un notevole afflusso di visitatori e turisti che raggiungono le suddette località prevalentemente con mezzi propri – riporta il documento della determina comunale – Ricordando che tali comuni non dispongono di un autonomo servizio di Polizia Locale, si è ritenuto di accogliere con favore, nello spirito di collaborazione tra enti, la richiesta di un supporto della Polizia Locale di Biella, sia pur saltuario e circoscritto nel tempo, al fine di garantire un presidio del territorio nei periodi di maggior afflusso e limitatamente, in via prevalente, ad alcuni fine settimana”.

E aggiunge: “Visto lo schema di accordo finalizzato a garantire e disciplinare i servizi e la presentazione dello stesso in idonea riunione tenutasi presso la Prefettura di Biella, al fine di della successiva trasmissione finale intesa ad ottenere l’estensione territoriale delle funzioni e qualifiche del personale di Polizia Locale, impegnato fuori dal comune di appartenenza, l’accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 20 settembre 2026. I costi saranno anticipati dal comune di Biella, con successivo rimborso da parte dei comuni”.