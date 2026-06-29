Rally Lana Storico 2026, Tasinato-Bagolin: secondo posto di classe e vittoria di categoria nell’ultima prova FOTO e VIDEO

Venerdì e sabato 26 e 27 giugno si è svolto il Rally Lana Storico, che ha visto protagonista l’equipaggio formato da Pier Angelo Tasinato ed Ermes Bagolin, impegnati su un percorso impegnativo ma ricco di soddisfazioni.

La gara è partita con una fase di adattamento alla vettura. Nella prima prova speciale l’equipaggio ha chiuso con il 55° tempo assoluto, concentrandosi soprattutto sulla conoscenza della macchina e sulla messa a punto, con qualche difficoltà iniziale nella gestione del cambio. Con il passare delle prove, il feeling è progressivamente migliorato. Sabato il team ha trovato maggiore confidenza, riuscendo a ridurre i tempi e a risalire la classifica fino a chiudere al 22° posto assoluto. Particolarmente positivo l’esito dell’ultima prova speciale, vinta nella propria categoria.

"È andata benissimo, la macchina l’abbiamo davvero provata in gara perché non avevamo avuto modo di farlo prima – racconta Tasinato –. All’inizio è servito tempo per prendere le misure, poi sabato siamo migliorati prova dopo prova. Grazie anche al Team Tramonti che si ha consegnato la vettura, ragazzi formidabili".

Il bilancio finale è considerato molto positivo: secondo posto di classe, nono di raggruppamento e 22° assoluto. Un risultato costruito con costanza, anche grazie al lavoro del team e alla collaborazione con il personale tecnico che ha seguito la vettura durante tutto il weekend.

Soddisfazione anche per il contesto della gara, caratterizzata da prove speciali molto partecipate e da un pubblico numeroso, nonostante le alte temperature che hanno reso la competizione ancora più impegnativa. "Alla fine siamo molto contenti – sottolinea il pilota biellese –. Siamo partiti con prudenza il venerdì e abbiamo preso confidenza il sabato. Un ringraziamento va al mio navigatore Ermes Bagolin, molto bravo durante tutta la gara".

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: il Rally Piemonte ad Alba, in programma ad agosto, dove l’equipaggio tornerà in gara con una nuova sfida al volante della Skoda del team Miele.