Amici del kart-Biella a BIELLA per il 15° Rally Lana Storico FOTO

Lo scorso week-end è stato decisamente infuocato.

Motori e Clima roventi hanno messo a dura prova gli equipaggi che non si sono risparmiati, battagliando sui tracciati del territorio biellese.

Un plauso all'organizzazione esemplare, ma soprattutto al folto pubblico che ha esaltato soprattutto gli equipaggi di casa.

La nota di eccezionale merito per l'equipaggio n° 32 composto Paolo Drago e Alberto Pincin, alla quarta uscita con Porsche 911 RS, che hanno saputo gestire sapientemente il pacchetto macchina/uomo confezionato una gara fantastica, classificandosi: 13° posto assoluto , 7° Gruppo, 3° di Classe.

Un ringraziamento particolare al TEAM di Andrea Chiavenuto composto da professionisti come Paolo-Luca-Andrea per il lavoro impeccabile.