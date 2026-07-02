Lavori sulla SP 502 tra Sordevolo e Pollone: senso unico alternato fino all'11 luglio

Lungo la strada provinciale 502 Sordevolo–Biella sono previsti lavori di manutenzione all'infrastruttura della fibra ottica che comporteranno modifiche alla viabilità.

La Provincia di Biella ha emanato un'ordinanza che istituisce un senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 1+800, nel territorio di Sordevolo, e il chilometro 4+360, nel Comune di Pollone.

Il provvedimento sarà in vigore da domani venerdì 3 a sabato 11 luglio 2026, dalle 7.30 alle 18, sabati e festivi compresi, per consentire alla società incaricata di eseguire interventi di manutenzione sull'infrastruttura in fibra ottica esistente, con l'apertura dei chiusini e l'inserimento di nuovi tubi.

Il traffico sarà regolato da movieri.