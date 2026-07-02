Mongrando e Netro, nuove captazioni d'acqua: "Prima la tutela dell'ambiente", l'appello di Zappalà

Oggi ho partecipato all’audizione della Comunità Montana Valle Elvo in merito alla richiesta di ricerca di nuove falde per la captazione di acqua a Mongrando e Netro, da parte della società Fille.
Come gruppo consiliare sosterremo la richiesta avanzata dal sindaco di Mongrando, in accordo con gli altri sindaci presenti all’audizione, affinché la Regione supporti la redazione di un bilancio idrologico della valle.
La priorità è garantire ai cittadini che non vengano autorizzate ulteriori captazioni d’acqua, senza la certezza che l’operazione sia ambientalmente sostenibile.
Sappiamo che, per enti di piccole dimensioni, affrontare studi di questo tipo può essere complesso. Per questo motivo cercheremo di fornire il supporto tecnico necessario attraverso le strutture regionali.