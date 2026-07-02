Sterpaglie a fuoco a Cossato, intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, si è verificato un principio di incendio di sterpaglie in via Imer Zona a Cossato.

A lanciare l'allarme è stata una residente della zona, che ha notato del fumo provenire dal bordo della carreggiata e ha immediatamente contattato il 112 che ha inviato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e spento il rogo prima che potesse estendersi alla vegetazione circostante. L'incendio, di modeste dimensioni, è stato domato in breve tempo e la situazione è tornata rapidamente sotto controllo.

Non si registrano danni a persone o abitazioni. Restano da accertare le cause che hanno originato il principio d'incendio.