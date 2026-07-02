“Ricordando l’Adunata”: a Muzzano le immagini di Biella 2025

Una serata per rivivere le emozioni dell’Adunata Nazionale Alpini, svoltasi a Biella nel maggio 2025. Venerdì 3 luglio 2026, alle 21, nella Confraternita del Rosario di Muzzano, in piazza Parrocchiale, si terrà la proiezione “Ricordando l’Adunata – Immagini di Biella 2025”.
L’iniziativa rientra nel calendario della rassegna “Vita d’Artista”, giunta alla XXVI edizione, che per tutto il mese di luglio coinvolge i Comuni di Graglia e Muzzano con conferenze, concerti e approfondimenti.
La proiezione proporrà immagini scattate durante gli eventi organizzati principalmente a Muzzano, insieme a fotografie delle celebrazioni che hanno interessato anche Graglia, Netro e Biella.