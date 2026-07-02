Auto si ribalta a Vigliano: danneggiata una colonnina del metano

Nella tarda serata di ieri mercoledì 1 luglio a Vigliano intorno alle 23,45 un'auto è rimasta coinvolta in un incidente autonomo lungo via Milano.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato dopo aver urtato una colonnina dei contatori del metano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici della rete del gas, chiamati a mettere in sicurezza l'area e a verificare eventuali danni all'impianto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.