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CRONACA | 02 luglio 2026, 19:30

Palo divelto in rotonda a Mongrando: Vigili del Fuoco sul posto per la sicurezza stradale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco allertati dai Carabinieri

Palo divelto in rotonda a Mongrando: Vigili del Fuoco sul posto per la sicurezza stradale, foto archivio

Palo divelto in rotonda a Mongrando: Vigili del Fuoco sul posto per la sicurezza stradale, foto archivio

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco in una rotonda di via Repubblica a Mongrando, a causa della presenza di un palo di ferro sporgente che rappresentava un potenziale pericolo per la circolazione.

Con molta probabilità il palo potrebbe essere rimasto danneggiato dopo il passaggio di un mezzo pesante che lo avrebbe urtato, lasciandolo pericolosamente inclinato e parzialmente fuori sede.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco allertati dai Carabinieri che hanno notato il ferro sporgente, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dello stesso. 

s.zo.

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