Truffa del falso Carabiniere a Pollone: donna derubata di denaro e oro

Nella giornata di mercoledì 1 luglio, a Pollone, una donna ha denunciato al numero di emergenza 112 di essere rimasta vittima di una truffa.

Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere della zona di Andorno, che la informava di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria. Con la scusa di dover effettuare alcune verifiche urgenti, l’interlocutore ha indotto la donna a collaborare.

Poco dopo la telefonata, presso l’abitazione della vittima si è presentata una donna che, fingendosi incaricata dei controlli, è riuscita a farsi consegnare denaro contante e oggetti in oro.

Dopo l’allarme lanciato al 112, sono intervenuti i Carabinieri. La vittima, che ha confermato la dinamica durante la segnalazione, ha riferito ai militari di non essere in grado di fornire dettagli su eventuali complici.

Il bottino sottratto ammonta a circa 500 euro in contanti, oltre a diversi oggetti in oro.