Malore al Rifugio Coda, muore un escursionista tedesco

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 giugno al Rifugio Coda, sulle montagne biellesi, dove un escursionista di nazionalità tedesca è deceduto dopo essere stato colto da un improvviso malore.

L'uomo, che faceva parte di un gruppo di turisti, era arrivato al rifugio quando ha accusato un arresto cardiaco. Il personale della struttura è intervenuto immediatamente, utilizzando il defibrillatore presente grazie al progetto “Con il cuore nei rifugi biellesi” che ha dotato diversi rifugi di questi dispositivi salvavita e iniziando le manovre di rianimazione.

Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118 decollato da Torino, con a bordo l'équipe sanitaria e i tecnici del Soccorso Alpino. I sanitari una volta sul posto hanno proseguito a lungo le manovre per cercare di rianimarlo, ma nonostante il tempestivo intervento, per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, l'uomo stava percorrendo un tratto della Grande Traversata delle Alpi (GTA) insieme al gruppo con cui era in escursione.

Ultimate le operazioni di rito, la salma è stata trasportata a valle.