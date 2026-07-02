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CRONACA | 02 luglio 2026, 19:24

Anziana caduta in casa a Biella: il 112 allertato da un conoscente

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe riuscita a contattare un conoscente

Anziana caduta in casa a Biella: il 112 allertato da un conoscente

Anziana caduta in casa a Biella: il 112 allertato da un conoscente

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, in via Rigola a Biella per prestare soccorso a una persona anziana caduta all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe riuscita a contattare un conoscente che non trovandosi nelle vicinanze avrebbe chiamato il numero di emergenza 112, chiedendo aiuto.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno proceduto all’apertura dell’alloggio per consentire l’accesso ai soccorritori. La persona è stata quindi raggiunta e affidata alle cure del personale sanitario del 118.

s.zo.

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