Sala Biellese aderisce al progetto "Punto Animal Friendly" di Legami di Cuore

La Giunta comunale di Sala Biellese ha approvato l'adesione al progetto "Punto Animal Friendly", presentato dall'Organizzazione di Volontariato Legami di Cuore di Biella, in qualità di partner progettuale.

Il progetto è finalizzato alla prosecuzione e al consolidamento del servizio "Punto Animal Friendly", attivo da oltre cinque anni nel Biellese e rivolto alle famiglie in situazione di fragilità socioeconomica.

Tra gli interventi previsti figurano il supporto per le cure medico-veterinarie degli animali d'affezione, la fornitura di alimenti e beni essenziali per cani e gatti, il sostegno temporaneo nella gestione degli animali in situazioni di fragilità sanitaria o sociale e gli interventi di tutela degli animali in caso di ricovero, perdita di autonomia o emergenze familiari.

Nella delibera viene inoltre evidenziato come il servizio rappresenti anche uno strumento di intercettazione del disagio sociale, consentendo in diversi casi di far emergere situazioni di fragilità poi indirizzate ai servizi sociali.

L'adesione del Comune non comporta oneri economici. L'amministrazione collaborerà alla diffusione del servizio attraverso i propri canali istituzionali, favorirà il raccordo con i servizi sociali territoriali per agevolare l'accesso dei cittadini interessati e parteciperà alla realizzazione di un osservatorio territoriale permanente dedicato al monitoraggio dei bisogni delle persone e della gestione degli animali d'affezione.