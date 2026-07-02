Oropa, visite guidate alla cupola sotto le stelle VIDEO

Nei mesi di luglio e agosto alle ore 21, il santuario offre l’opportunità di partecipare a visite guidate sotto le stelle, a cura di guide abilitate, che condurranno i visitatori in un viaggio attraverso l’architettura della Basilica Superiore da una prospettiva del tutto insolita.
Le guide vi accompagneranno nel cuore della storia della Basilica Superiore, un viaggio che racconta la storia di progetti grandiosi, di architetti visionari, ma soprattutto di persone che hanno dato vita a questo luogo di devozione.
Grazie all’ascensore, avrete l’eccezionale opportunità di accedere alla terrazza esterna, da dove si potrà ammirare il complesso monumentale del Santuario al crepuscolo. La vista della maestosa cupola illuminata che domina l’orizzonte vi lascerà senza fiato.
La visita continua quindi sulla balconata interna, da dove potrete ammirare il moderno ciborio che sovrasta l’altare maggiore, un’opera straordinaria firmata da Gio Ponti, uno dei più grandi architetti e designer del XX secolo.
Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e di ammirare da vicino l’architettura straordinaria di questo luogo sacro
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Quando: sabato 4, 11, 18, 25 luglio| 1, 8, 22 e 29 agosto ore 21.
Quota di partecipazione: 10 euro (pagamento in loco oppure presso l’Ufficio Accoglienza entro le ore 20)
Ritrovo davanti alla Basilica Superiore alle ore 20.45. Partenza alle ore 21
Visite a posti limitati. Per prenotare puoi compilare la scheda di prenotazione al seguente link: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/
Per disdire la prenotazione, puoi scrivere a linda.angeli@santuariodioropa.it o telefonare al numero 015 25551200 int.2