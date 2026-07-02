A Castelletto Cervo al via ai lavori per l'auditorium polifunzionale

È in fase di avvio un importante intervento per la realizzazione di un piccolo auditorium polifunzionale comunale a castelletto Cervo. L’opera si inserisce in una progettualità più ampia per la rigenerazione dell’area, già candidata anche a un bando ministeriale e attualmente in graduatoria per un possibile ulteriore finanziamento.

La nuova struttura sarà uno spazio flessibile e adattabile a diverse attività e destinatari: rassegne ed eventi culturali, iniziative educative, laboratori, incontri pubblici. L’obiettivo è ampliare l’offerta di servizi e occasioni di partecipazione, favorendo il coinvolgimento delle associazioni locali e la creazione di nuove reti sul territorio.

L’opera sarà finanziata con fondi Fsc messi a disposizione dalla Regione Piemonte.



L’avvio dei lavori è previsto in queste settimane con conclusione in autunno: al termine degli interventi e delle procedure amministrative, l’auditorium potrà essere operativo già a inizio del prossimo anno.

Il nuovo spazio sorgerà nell’area del paese dove sono già presenti la sede della Pro Loco, il bike park e il campetto polifunzionale, rafforzando così un polo dedicato allo sport, al tempo libero e alla socialità.