Case della Comunità, prosegue il rafforzamento dei servizi a Cossato e Valdilana

Prosegue secondo la programmazione il percorso di sviluppo delle Case di Comunità dell'ASL di Biella. Da mercoledì primo luglio entreranno in funzione nuovi spazi e saranno completati ulteriori trasferimenti di attività presso le strutture di Cossato e Valdilana. Un'evoluzione che consentirà di concentrare progressivamente i servizi sanitari territoriali in sedi moderne, accessibili e sempre più integrate, migliorando la presa in carico e la vicinanza ai cittadini.

Casa della Comunità di Valdilana: completato il trasferimento dei servizi

A partire da mercoledì primo luglio sarà definitivamente chiusa la vecchia sede del Poliambulatorio ASL BI di Ponzone e tutte le attività saranno concentrate presso la nuova Casa della Comunità di Ponzone.

Con questo passaggio si completa il trasferimento delle ultime attività ancora presenti nella precedente sede presso la nuova struttura:

● Ambulatorio specialistico di Odontoiatria;

● Ambulatorio specialistico di Cardiologia;

● Ambulatorio specialistico di Dermatologia;

● Ambulatori dei Medici di Medicina Generale - dott.ssa Paola Selva e dott.ssa Erica Garbaccio.

L'accentramento dei servizi consentirà ai cittadini di trovare in un'unica sede i principali punti di riferimento dell'assistenza territoriale, favorendo una maggiore integrazione tra le diverse attività sanitarie.

Si ricorda che presso la sede ASL di Trivero rimangono gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale del dott. Gloria Prandato, della dott.ssa Paola Selva e della dott.ssa Erica Garbaccio.

Casa della Comunità di Cossato: apre il secondo piano della struttura

Sempre da mercoledì 1° luglio inizierà la progressiva apertura al pubblico del secondo piano della Casa della Comunità di Cossato, con il completamento dei lavoro di ristrutturazione.

L'ampliamento degli spazi permetterà di rafforzare ulteriormente l'offerta sanitaria territoriale.

In particolare:

● Dal primo luglio l'ambulatorio specialistico di Cardiologia sarà trasferito dal primo al secondo piano della struttura.

● Da lunedì 6 luglio sarà attivo il nuovo ambulatorio specialistico di Odontoiatria, trasferito dall'Ospedale dell'ASL di Biella.

Le Case della Comunità prendono forma

L'implementazione delle Case della Comunità proseguirà nei prossimi mesi attraverso l'attivazione progressiva di nuovi servizi e il consolidamento delle collaborazioni con i professionisti e gli enti del territorio.

Un percorso di sviluppo graduale che accompagnerà l'evoluzione dell'assistenza territoriale, con l'obiettivo di offrire ai cittadini una rete di servizi sempre più integrata, accessibile e vicina alle esigenze della comunità.



«L'attivazione progressiva delle attività all’interno delle Case di Comunità rappresenta un segno tangibile dell’evoluzione della sanità in un’ottica territoriale - ha dichiarato Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI - Ogni nuovo servizio, ambulatorio, spazio disponibile rappresenta un progresso per offrire ai cittadini punti di riferimento sempre più completi, accessibili e integrati, in grado di garantire continuità delle cure e una presa in carico sempre più vicina alle esigenze della popolazione.»