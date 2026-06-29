Pedemontana, lavori ai nastri di partenza. Bignami torna in visita a Biella: “Opera strategica” FOTO

“La Pedemontana Piemontese è un’opera strategica che guarda al bene della comunità e del suo territorio. Secondo le previsioni sarà un intervento che dovrebbe realizzarsi in 1.800 giorni complessivi, cioè in poco più di 4 anni di lavori”.

A parlare l’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami, tornato in visita a Biella, ad una settimana esatta dall’inizio dei lavori per la realizzazione di un’opera definita, a più riprese, “strategica per il territorio biellese e l'intero quadrante nord-orientale del Piemonte”.

Proprio Bignami aveva seguito con attenzione gli ultimi passaggi del progetto, quando ricopriva l’incarico di viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Meloni: nell’estate 2023, infatti, firmò in Prefettura la consegna dei lavori.

Oggi, invece, ha fatto il punto della situazione di un’opera dal valore complessivo di circa 384 milioni di euro, che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di circa 15 chilometri tra le province di Biella, Vercelli e Novara, con quattro svincoli principali nei comuni di Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. “Il tracciato consentirà, inoltre, di migliorare l'accessibilità dei territori – evidenzia - e la competitività dell'intero quadrante”.

Assieme a lui erano presenti i vertici locali del partito che, nel corso dei loro interventi, hanno sottolineato la genesi e i passaggi principali del piano, fino al via libera dei cantieri.

In particolare, il parlamentare Andrea Delmastro, il sindaco di Biella Marzio Olivero, il consigliere regionale Elena Chiorino e il segretario provinciale Cristiano Franceschini hanno sottolineato come la Pedemontana “sia un'infrastruttura attesa da anni che diventa finalmente realtà, fondamentale per migliorare i collegamenti, favorire la competitività delle imprese, ridurre i tempi di percorrenza e sostenere lo sviluppo economico e turistico del Biellese. Dopo anni di attese e rinvii, il territorio può finalmente registrare un risultato concreto e un profondo cambio di passo. Fratelli d’Italia si conferma quindi partito che guarda con attenzione alle esigenze delle province, come Biella e Vercelli e dei suoi cittadini, che meritano servizi e adeguate infrastrutture”.