Malore fatale in spiaggia, morto a Gatteo a Mare un biellese di 86 anni

Si terranno martedì 30 giugno i funerali di Celso Ruffino, il pensionato della Spolina di Cossato mancato all’affetto dei suoi cari per un malore in spiaggia. Aveva 86 anni. La tragedia si è consumata sabato sul lungomare di Gatteo a Mare, nella zona di Bagno Alvaro, in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna.

Come riportato dalle testate locali, l’allarme è scattato quando l’anziano si è accasciato a terra, immediatamente soccorso dal bagnino presente. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento di rianimazione, l’uomo è morto poco dopo, sotto lo sguardo attonito dei presenti. Dai primi accertamenti, sembra che fosse il suo ultimo giorno al mare. Era, infatti, giunto in vacanza insieme ad una comitiva. Presenti anche i sanitari del 118, assieme al personale della Capitaneria di Porto di Cesenatico.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 20.30, nella chiesa “Nostra Signora di Oropa”, alla Spolina di Cossato. Sempre qui, si svolgeranno i funerali, affidati all’Imprese Funebre Domus, alle 15 di domani.