Medici di medicina generale, le parole di Zappalà sulla situazione in Valsessera e i servizi attivi

Riceviamo e pubblichiamo:

“La carenza di medici di medicina generale rappresenta una criticità che interessa ampie aree del Paese, in particolare i territori più periferici e distanti dai grandi centri urbani.

Le cause sono molteplici: da un lato il numero insufficiente di professionisti che hanno scelto questa specializzazione, dall'altro l'invecchiamento della popolazione, che determina un crescente bisogno di assistenza sanitaria e un maggiore impegno richiesto ai medici di famiglia.

Accanto agli interventi messi in campo dal Governo nazionale – tra cui l'aumento dei posti disponibili nelle facoltà di Medicina e l'istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), finalizzate a rendere più efficiente l'organizzazione della medicina territoriale – anche l'ASL di Vercelli ha adottato importanti misure per garantire la continuità dell'assistenza in Valsessera.

Attualmente, a Coggiola è operativo un poliambulatorio che eroga prestazioni specialistiche e servizi di medicina generale attraverso gli ambulatori distrettuali dedicati alla presa in carico dei cittadini privi del medico di medicina generale. Un servizio analogo è attivo anche presso il comune di Pray.

Nel mese di luglio sono stati programmati: a Coggiola, due ambulatori per i "pazienti orfani", attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; a Pray, un ambulatorio operativo tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì), con gli stessi orari, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente tramite il centralino dedicato oppure attraverso l'applicazione Doctolib.

Per quanto riguarda i medici di medicina generale presenti sul territorio: il dott. Fabio Antionioli, titolare di incarico a tempo indeterminato, svolge attività ambulatoriale presso il poliambulatorio di Coggiola ogni martedì dalle 16.30 alle 18.30; il dott. Sergio Scaglione, anch'egli medico di medicina generale a tempo indeterminato, presta servizio nella stessa sede ogni giovedì dalle 10.30 alle 13.30; il dott. Alberto Brancolini, medico incaricato di medicina generale, riceve a Crevacuore il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, a Postua il martedì, a Guardabosone il mercoledì e a Coggiola il lunedì e il mercoledì.

La sede di Coggiola, già Casa della Salute, integra inoltre le attività di cure domiciliari con quelle del poliambulatorio, offrendo numerosi servizi sanitari: prelievi ematici il martedì e il giovedì, dalle 8 alle 9.30; ambulatorio di diabetologia in telemedicina il giovedì, dalle 11 alle 12, dedicato ai pazienti selezionati per televisita e teleconsulto; esecuzione di elettrocardiogrammi con telerefertazione il martedì, dalle 10 alle 11.

Nei territori della Casa della Comunità di Varallo, della sede di Coggiola e dell'intera Valsessera operano inoltre gli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC), figure fondamentali per il rafforzamento dell'assistenza territoriale.

Quando necessario, il medico di medicina generale e l'IFeC possono intervenire congiuntamente, sia presso il domicilio del paziente sia in ambulatorio, garantendo una presa in carico integrata.

L'utilizzo degli ambulatori infermieristici è ancora limitato, poiché molti cittadini continuano a richiedere prevalentemente l'assistenza domiciliare. Tale situazione è riconducibile sia alle consolidate abitudini della popolazione sia alla necessità di far conoscere maggiormente il ruolo dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità, una figura relativamente nuova, i cui ambulatori devono ancora affermarsi come punto di riferimento per i cittadini".