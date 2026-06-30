Viverone, giornata di pulizia delle sponde del Lago: il grazie del Comune

Domenica scorsa, 21 giugno, si è svolta la tradizionale giornata di pulizia delle sponde del Lago di Viverone.

“Un appuntamento che ogni anno dimostra quanto l'amore per il territorio possa trasformarsi in azioni concrete – riporta l’amministrazione comunale - Grazie a tutti i volontari della Brigata Carpfishing Viverone che hanno dedicato tempo, energie e passione per raccogliere rifiuti e contribuire alla tutela di questo prezioso ambiente. Il vostro impegno è fondamentale per preservare la bellezza del lago e lasciare un territorio più pulito e accogliente per tutti. Grazie a chi continua a credere che il rispetto per la natura passi anche dai piccoli grandi gesti. Insieme possiamo fare la differenza”.