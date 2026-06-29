Nasconde in bocca due dosi di cocaina durante un controllo, fermato un 35enne in Valsessera

Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Crevacuore hanno fermato durante un servizio di pattuglia un 35enne della zona con vari precedenti di polizia, motivo per il quale hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito, scoprendo che nascondeva in bocca due dosi di cocaina.

A quel punto, chiesto il rinforzo della Radiomobile di Cossato, hanno proceduto ad una perquisizione dell’abitazione dell’uomo dove sono stati trovati altro stupefacente, marijuana, cocaina e hashish, per un totale di una quarantina di dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, e circa 600 euro in contanti.

L’uomo è stato così arrestato per detenzione illecita di stupefacenti e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, a seguito della quale l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura dell’obbligo di firma settimanale.

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.