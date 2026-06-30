A Valdilana la Festa dei Donatori AVIS

Domenica 28 giugno si è svolta la tradizionale Festa dei Donatori AVIS, un momento di incontro dedicato a chi, con un gesto semplice ma prezioso, contribuisce ogni giorno a salvare vite.

La giornata è iniziata con la Santa Messa, durante la quale è stata letta la significativa Preghiera del Donatore, seguita dal pranzo conviviale presso la Casa della Gioventù della Parrocchia di Matrice.

Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione dei donatori, alla presenza della presidente AVIS Roberta Bonello e del sindaco di Valdilana Mario Carli.

Con grande emozione, la guida dell’AVIS ha voluto ricordare il valore del dono gratuito e disinteressato dei volontari: un gesto che rappresenta un autentico simbolo di vita, solidarietà e attenzione verso il prossimo.

È poi giunto un sentito ringraziamento a tutti i donatori e ai volontari che, con il loro impegno, rendono possibile questa straordinaria testimonianza di generosità.