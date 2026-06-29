Scontro frontale tra auto, 3 feriti a Bioglio FOTO

Incidente frontale tra due auto nel comune di Bioglio. È successo in via Florio poco prima delle 10.30 di oggi, 29 giugno.
Dalle informazioni raccolte, sarebbero tre le persone rimaste ferite nell'impatto e soccorse dal personale sanitario del 118, in seguito trasportate in codice verde/giallo al Pronto Soccorso.
Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi assieme agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto.
Il forte boato ha destato l'attenzione dei residenti della zona, scesi in strada ad assistere alle operazioni di assistenza. A detta loro non sarebbe la prima volta che accadono simili episodi.
La strada è al momento chiusa al traffico in attesa della rimozione dei veicoli.