Alpini, parole di pace a Valdilana per il 14° raduno della Valle di Mosso FOTO

Giornata di celebrazioni a Valdilana per il 14° raduno degli Alpini della Valle di Mosso.

L’evento, tenutosi nella giornata di ieri, 28 giugno, al Santuario della Brughiera, ha visto la partecipazione dei gruppi di Camandona, Crocemosso, Mosso, Pettinengo, Ponzone, Portula, Strona, Trivero, Valle Mosso e Veglio, oltre alle autorità cittadine e militari, assieme ai rappresentanti delle associazioni.

Una giornata speciale all’insegna della memoria, dell’amicizia e dello spirito alpino come riportato dall’amministrazione comunale sui propri canali social: “Un pensiero particolarmente commosso è andato a don Dino, che ha sempre avuto un legame speciale con gli Alpini e che era orgoglioso di poter celebrare la Santa Messa nella sua amata Brughiera. Il suo ricordo ha accompagnato questa giornata, rendendola ancora più significativa”.

Nel suo intervento, il sindaco Mario Carli ha poi richiamato l'attenzione sull'importanza della pace, un valore da difendere e costruire ogni giorno. Un messaggio simbolicamente rappresentato dalla consegna della Bandiera della Pace al capogruppo degli Alpini di Crocemosso Sandro Scucchiari.