Concertozzo, dal Comune di Biella una targa a Elio e le Storie Tese e a Nico Acampora FOTO

Concertozzo, dal Comune di Biella una targa a Elio e le Storie Tese e a Nico Acampora

Pomeriggio dedicato alle associazioni del terzo settore quello di oggi venerdì 26 giugno in Piazza Duomo in attesa del Concertozzo previsto per domani in piazza Falcone.

Dalle ore 15:00 in piazza ci sono street food e spazi espositivi delle associazioni, alle 18 sono iniziati vari talk in attesa dell'evento, ma prima del loro avvio c'è stata la cerimonia istituzionale durante la quale il sindaco Marzio Olivero ha consegnato due targhe di ringraziamento da parte del Comune di Biella ad Elio e le Storie Tese e a Nico Acampora protagonisti dell'evento Concertozzo.

Dopo i talk, questa sera alle ore 21.00 è previsto il Concerto di Musica Classica con la STO - Symphonic Taxi Orchestra, mentre alle ore 22.30, ci sarà una Live Jam Session a Palazzo Ferrero ospitata dal Biella Jazz Club con ospiti a sorpresa. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Eventuali offerte libere saranno donate a sostegno delle cause sociali del Concertozzo.