Credito per le piccole imprese: l'ultimo workshop sugli strumenti di finanza alternativa

Si è svolto oggi all'Unione Industriale Biellese l’ultimo appuntamento del ciclo “Credito per le piccole imprese”, promosso dal Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese. L’incontro, incentrato sugli strumenti di finanza alternativa come minibond, basket bond e capital matching, ha offerto a imprenditori e figure amministrative delle PMI un’occasione concreta di aggiornamento su temi sempre più strategici per la crescita aziendale.

"Il credito è un tema centrale per lo sviluppo delle nostre aziende - ha affermato Christian Ferrari, presidente del Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese, in apertura dei lavori -. Non è un caso che questo ciclo di incontri abbia visto un'ampia partecipazione: nasce da un bisogno concreto, quello delle piccole imprese di capire come dialogare con un sistema finanziario in rapido cambiamento. Negli appuntamenti precedenti abbiamo lavorato su strumenti fondamentali, dal bilancio alla Centrale Rischi, fino ai criteri ESG. Tutti passaggi che dimostrano quanto il credito non sia solo una necessità operativa, ma una leva strategica per la crescita e la credibilità dell’impresa".

Ferrari si è quindi concentrato sul tema dell'incontro: "Abbiamo concluso il ciclo di incontri con un approfondimento sulla finanza alternativa, un ambito che rappresenta il cambiamento più evidente: se un tempo il riferimento era quasi esclusivamente il credito bancario, oggi le imprese hanno a disposizione nuovi strumenti, come minibond, basket bond e piattaforme di incontro con gli investitori. Questo amplia le opportunità, ma aumenta anche la responsabilità: non basta sapere che esistono queste soluzioni, bisogna comprenderne le condizioni, i vantaggi e le implicazioni. Per questo è fondamentale adottare una vera strategia finanziaria, integrata con le scelte aziendali. E, in questa azione, l'Unione Industriale Biellese supporta le imprese grazie alla consulenza dei suoi esperti".

Il presidente della Piccola Industria ha concluso: "L’impresa deve passare da una logica difensiva a una proattiva, programmando e costruendo relazioni solide con gli interlocutori finanziari. Solo così il credito, in tutte le sue forme, può diventare un vero fattore competitivo".

Il workshop ha mantenuto un’impostazione fortemente pratica, con esempi concreti e momenti di confronto diretto con gli operatori del settore. Un approccio pensato anche per chi non è specialista, ma si trova quotidianamente a gestire decisioni finanziarie in azienda.

Carlo Morichini, Responsabile Area Commerciale di Confidi Systema!, ha approfondito il tema della finanza alternativa per le piccole imprese. Nel suo intervento ha illustrato le principali opportunità oggi disponibili per le PMI, soffermandosi su strumenti complementari al credito bancario e sulle condizioni necessarie per accedervi. Morichini ha portato esempi pratici di operazioni di finanziamento alternative, evidenziando come una corretta pianificazione finanziaria e una buona trasparenza aziendale possano facilitare il dialogo con gli investitori.

Sono poi intervenuti Luca Plevna, Managing Partner di ADB Corporate Advisory, Marco Ricci, Partner di ADB Corporate Advisory, e Gianfranco Di Salvo, responsabile della pianificazione strategica e delle relazioni esterne di Finpiemonte. Il focus si è concentrato sui minibond e sull’operazione “Basket Bond Piemonte”, uno strumento innovativo che consente alle PMI di emettere obbligazioni accedendo a un mercato più ampio, grazie alla condivisione del rischio. Di Salvo ha illustrato casi concreti di aziende che hanno utilizzato con successo questo strumento, mettendo in luce benefici, criticità e requisiti di accesso.

Infine, Andrea Parolo, Responsabile Area Economia d’Impresa di UIB, ha presentato il nuovo servizio di capital matching. L’intervento ha evidenziato come questo strumento favorisca l’incontro tra imprese in cerca di capitali e investitori, creando opportunità di crescita attraverso l’ingresso di equity o partnership strategiche. Parolo ha spiegato il funzionamento del servizio, sottolineando il valore del networking e della preparazione aziendale nel rendere efficace il processo di matching.

L’incontro si è concluso con un dibattito aperto, moderato da Andrea Parolo, che ha permesso ai partecipanti di confrontarsi direttamente con i relatori, approfondire dubbi e condividere esperienze.

Nel complesso, l’evento ha confermato l’interesse crescente delle PMI verso strumenti di finanza alternativa e ha ribadito il ruolo di Unione Industriale Biellese come punto di riferimento per la diffusione di competenze e opportunità in ambito finanziario.