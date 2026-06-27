La Festa del Piemonte fa tappa a Benna

Appuntamento lunedì 29 giugno alle ore 20.45 presso la Biblioteca Civica di Benna per la serata curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello, dal titolo “Nel nome di Sebastiano Ferrero, l’accattivante arte di Benna tra sacro e profano”.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Croce Reale in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte e con il patrocinio del Comune di Benna, rientra tra le manifestazioni diffuse su tutto il territorio piemontese in occasione dell’edizione 2026 della Festa.