Biella, Rally Lana Storico, come cambia la viabilità in città, attenzione

In occasione del 15° Rally Lana Storico, in programma ieri venerdì 26 e oggi sabato 27 giugno 2026, è stata emanata l'Ordinanza Dirigenziale n. 545 del 10 giugno 2026 che prevede alcune modifiche temporanee alla circolazione.
Principali provvedimenti:
- Parcheggio est del Centro Commerciale Gli Orsi (settori D1-D13): divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della circolazione dalle ore 21.00 di giovedì 25 giugno alle ore 24.00 di sabato 27 giugno.
- Viale Mia Martini (tra via Santa Barbara e via Daolio): sospensione della circolazione sabato 27 giugno dalle ore 14.00 alle 22.30.
- Piazza Vittorio Veneto (lato nord): sospensione della circolazione venerdì 26 giugno dalle ore 9.00 alle 17.00, con accesso garantito ai mezzi di soccorso e ai residenti per l'ingresso e l'uscita dai passi carrai.
Si invitano cittadini e automobilisti a rispettare la segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.