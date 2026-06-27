Concertozzo 2026 e mercato cittadino: viabilità e spostamenti del mercato

La Città di Biella si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Concertozzo, l’evento benefico in programma oggi 27 giugno in Piazza Falcone, che porterà musica e tanto pubblico.

Per la giornata di sabato 27 giugno, il mercato verrà temporaneamente trasferito in Viale Macallè, Piazza Adua, via Friuli e nell’area del parco interno dello Stadio “Vittorio Pozzo”. Il settore non alimentare sarà ubicato in Viale Macallè, Piazza Adua e via Friuli; il settore alimentare, ittico, fiori e somministrazione sarà collocato all’interno dei giardini dello stadio; mentre i produttori e coltivatori diretti saranno sistemati nell’area di Viale Macallè in prossimità dell’ingresso dello stadio.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, fino al 28 giugno, saranno attivi divieti di sosta e transito nelle principali aree interessate dall’evento e dalle operazioni di allestimento e disallestimento. In particolare:

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto mezzi di soccorso e mezzi autorizzati, in piazza Falcone (compresa la carreggiata sud) e piazza Borsellino, dal 22/06/2026 ore 07:00 al 28/06/2026 ore 24:00, con specifiche eccezioni a partire dal 26/06 ore 22:00 per alcune aree funzionali all’evento;





è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Liguria (tratto adiacente piazza Falcone e corso 53° Fanteria, da via Trivero a via Valle d’Aosta) dal 24/06/2026 ore 07:00 al 28/06/2026 ore 24:00;





è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli autorizzati e mezzi a servizio del mercato cittadino, nelle seguenti vie: via Liguria, via Valle d’Aosta (tra via Piemonte e via Friuli), via Piemonte (tra via Rosmini e via Valle d’Aosta), corso 53° Fanteria (da via Valle d’Aosta a viale Macallè), viale Macallè (da corso Rosmini a piazza Adua) e via Galimberti (tra via Addis Abeba e viale Macallè), dalle ore 22:00 del 26/06/2026 alle ore 02:00 del 28/06/2026 (o comunque fino a cessate esigenze);





è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi autorizzati per il mercato cittadino, in via Friuli e nell’area di piazza Adua (zona tra la rotatoria e via Friuli), dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del 27/06/2026;





è istituito il divieto di transito nelle vie interessate dai punti precedenti (via Liguria, via Valle d’Aosta, via Piemonte, corso 53° Fanteria, viale Macallè e via Galimberti) dalle ore 07:00 del 27/06/2026 alle ore 02:00 del 28/06/2026 (o fino a cessate esigenze);



è inoltre istituito il divieto di transito in via Friuli e piazza Adua dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 27/06/2026;



è autorizzata la deroga al divieto di circolazione in piazza Falcone per i soli mezzi dell’organizzazione, al fine di consentire le operazioni di allestimento e gestione dell’evento nel periodo interessato;





L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nei giorni dell’evento.