Ciclismo Esordienti, a Gaglianico la 10° edizione del Trofeo Ilario Ormezzano SAI FOTO

E' stata una volata di gruppo a decidere le sorti delle due gare del Trofeo Ilario Ormezzano SAI, corse domenica a Gaglianico per iniziativa di UCAB 1925. Due gare, riservate alle categorie "Esordienti", finite nello stesso modo ma caratterizzate da un andamento molto diverso. A sfidarsi per primi sono stati gli atleti della categoria "Esordienti I anno". Per loro otto giri del circuito cittadino, tutto su asfalto e lungo 4,6 chilometri, tra Gaglianico e Sandigliano, per un totale di 36,8 chilometri.

La loro è stata una gara "tranquilla", piuttosto lenta e senza fughe, con i partecipanti tutti in gruppo, dall'inizio alla fine. Al termine la volata è stata vinta da Alessandro Barbero, della Contraband Cycling, davanti a Federico Arcudi della Ardens Cycling Team e Martino Francesco Maserati dell'ASD Pedale Castellano. Al quarto posto si è piazzato l'atleta di UCAB Biella Tommaso Pastore. Subito dopo sono partiti i giovani della categoria "Esordienti II anno". Per loro dieci giri del percorso, per un totale di 46,00 chilometri.

E' stata una gara movimentata e caratterizzata da una fuga a due, iniziata nel corso del sesto giro. Pietri e Rejnaud, i due protagonisti, sembravano essere in condizioni di raggiungere il traguardo (sono arrivati ad avere un vantaggio di circa due minuti) ma proprio al termine il gruppo, autore di una rimonta decisa, li ha raggiunti. La volata finale è stata vinta da Andrea Racca, della Ardens Cycling Team, davanti a Oliver Ceppi, della Busto Garolfo, e Gabriele Milani, della Bustese Olonia ASD.

Al termine sono state effettuate le premiazioni, con la presenza del sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, del vice Luca Mazzali e dei vertici di UCAB 1925, società organizzatrice dell’evento, guidata dal presidente Filippo Borrione. Le medaglie d’oro in ricordo di Mariuccia Vaglio Laurin, moglie di Vittorio Musso, storico titolare di ConTé Scarpe e Moda”, sono state consegnate ai vincitori dal figlio Romeo Musso, sponsor di UCAB Biella.

Per quanto riguarda l’organizzazione gare, il prossimo appuntamento UCAB sarà la gara “Trofeo Kubaba Viaggi – Dall’Erbaluce al Paradiso” che si correrà nel Canavese nella giornata di domenica 28 giugno. Una gara dedicata alla categoria Juniores, interamente in territorio canavesano, con partenza da Caluso e arrivo a Campiglia Soana, alle pendici del Gran Paradiso.