Da Oropa a Santiago in bicicletta: Andrea Mercando è all’inizio del Cammino francese FOTO

Sono ormai trascorse circa tre settimane dalla partenza del biellese Andrea Mercando da Oropa alla volta del Cammino di Santiago. Ad oggi ha percorso più di 1.400 chilometri e 10.000 metri di dislivello positivo in bicicletta, pedalando sulle strade che lo hanno portato all’inizio del Cammino francese del pellegrinaggio, nel comune di Saint Jean Pied de Port (Francia). Data la dedica della sua impresa alla “Passione di Sordevolo” , ha portato sempre con sé un foulard donatogli dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo la sera antecedente l’inizio della sua avventura.

Per giungere al piccolo comune francese ha attraversato i paesaggi più vari e disparati, dalle Alpi, alla regione provenzale e alle città. Il viaggio finora è stato molto impegnativo per Andrea: tappe faticose, giornate molto calde e piccoli errori di percorso e di rotta. “Attraversare la Francia per raggiungere l’inizio del Cammino è molto più impegnativo di quanto avessi previsto, ma questo non importa. Il richiamo che ho verso quei luoghi e quelle emozioni così intense mi incoraggia a proseguire anche quando continuare risulta difficile”, ha spiegato Mercando.

Quest’impresa significa molto per Andrea, che ha deciso di dedicare il Cammino alla “Passione di Sordevolo”. Infatti, porta con sé un cimelio che per lui ha un grande significato: “La settimana scorsa ho rischiato di perdere il foulard bianco che mi ha donato l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. Lo porto sempre con me, sul manubrio. Quando mi sono accorto che non c’era più sono tornato indietro disperatamente per cercarlo: ho allungato la strada di almeno 15 chilometri, ma per fortuna l’ho ritrovato”, ha raccontato.

Per giungere al comune di Saint Jean Pied de Port ha attraversato numerose località e regioni molto conosciute. Tra queste esempi ne sono il colle di Bardonecchia, la città gitana Saint Marie de la Mer, la città delle saline Aigues-Morte, Montpellier o ancora Lourdes. Nei prossimi giorni inizierà invece il vero e proprio Cammino di Santiago sulla variante francese. L’obiettivo è quello di arrivare fino a Muxia e Finisterre, mete del Cammino che prosegue ancora per 120 chilometri da Santiago di Compostela.