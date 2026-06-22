Claudia Zammuner è campionessa regionale, grandi prestazioni per il Team Cycling

Bel bottino per il settore giovanile del Team Cycling, impegnato nel campionato regionale, di scena a Sampeyre. Vittoria e maglia per Claudia Zammuner nella categoria allieve laureandosi campionessa regionale.

4° posto, con podio sfiorato per Elia Segala, sempre nella categoria allievi. 4° posizione anche per Lorenzo Sanzone negli esordienti, 5° Marco Malavolta (allievi), 9° Pietro La Bua, 13° Filippo Brazale, 15° Lorenzo Allara. Molteplici le cadute in pista ma senza gravi conseguenze. Percorsi lunghi e impegnativi ma inseriti in un contesto spettacolare come la Val Varaita.

“Presenti anche i tecnici/allenatori Gianni e Cristian, con gli aiuti tecnici Sara e Luca, Massimo e Alessandro a supporto e logistica e gli altri genitori a fare il motivante tifo – spiegano dal team - Ringraziamo Anna che dietro le quinte si occupa di contatti, iscrizioni e informazioni in tempo spesso reale, di comunicati ed eventuali variazioni di programma da parte delle organizzazioni eventi. Il presidente Mauro e tutte le persone che gravitano intorno al team in modo attivo e costruttivo. Grazie a tutti gli sponsor che danno la possibilità di seguire e far fare attività sportiva agonistica e non a tutto il settore giovanile”.