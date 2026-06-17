Challenge Piemonte, team Rive Rosse conquista il secondo posto a Fresonara FOTO

Domenica 14 giugno il team Rive Rosse ha preso parte alla trasferta di Fresonara, dove si è disputata la sesta prova della Challenge Piemonte di mountain bike cross country giovanissimi, il Trofeo XC I Cinghiali.

La giornata si è rivelata intensa e impegnativa, su un tracciato tecnico che ha messo alla prova i partecipanti. Il percorso, sviluppato in gran parte sotto il sole, presentava un fondo particolarmente insidioso per la presenza di molta paglia, che rendeva il terreno friabile e scivoloso in diversi punti. Solo un breve tratto attraversava il bosco, con una salita capace di sollecitare ulteriormente capacità tecniche e resistenza degli atleti.

Nonostante le difficoltà, i giovani portacolori delle Rive Rosse hanno dimostrato carattere, preparazione e spirito di squadra, affrontando la gara con determinazione e confermando il buon lavoro svolto nel corso della stagione.

Momenti di apprensione si sono registrati durante la prova della categoria G4. Al termine del primo giro, infatti, la competizione è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente che ha coinvolto un giovane atleta. Dopo l’intervento dei soccorsi e le verifiche necessarie, la corsa è ripresa con una nuova partenza. Una situazione che ha inevitabilmente generato tensione tra i partecipanti, chiamati a ritrovare concentrazione e serenità per affrontare nuovamente il tracciato.

Tra le prestazioni di giornata spicca quella di Leonardo Dalla Vecchia nella categoria G5. L’atleta delle Rive Rosse ha conquistato la testa della gara fin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e mantenendo la prima posizione fino al traguardo. Una prova di grande maturità sportiva, condotta con grinta, determinazione e sicurezza.

Al termine della manifestazione, il team Rive Rosse ha conquistato un prestigioso secondo posto nella classifica di società, risultato che consente alla squadra di mantenere saldamente la leadership nella graduatoria generale della Challenge Piemonte e di confermarsi tra le realtà più competitive del panorama regionale giovanile.

La trasferta di Fresonara si chiude dunque con un altro risultato importante per il team Rive Rosse, che continua a distinguersi non solo per i piazzamenti ottenuti, ma anche per i valori di impegno, collaborazione e spirito di gruppo che caratterizzano l’intera società.

Un ringraziamento speciale va, come sempre, al presidente e agli allenatori che, con passione, competenza e dedizione, seguono costantemente i giovani atleti, curandone la preparazione tecnica, la resistenza e la crescita sportiva. Il loro lavoro quotidiano rappresenta un elemento fondamentale nel percorso dei ragazzi.

Un grazie sincero anche alle famiglie, che accompagnano e sostengono gli atleti lungo tutta la stagione. I genitori delle Rive Rosse non si limitano a seguire i propri figli nelle gare, ma hanno saputo creare un gruppo affiatato e collaborativo, sempre presente anche nelle trasferte più lunghe, contribuendo a rendere ogni appuntamento sportivo un’occasione di condivisione e crescita.

Per i giovani portacolori delle Rive Rosse si apre ora una quindicina di giorni di allenamenti e preparazione in vista del prossimo appuntamento stagionale: la settima prova della Challenge, in programma a Rosta. Una nuova sfida che i ragazzi affronteranno con l’entusiasmo, la determinazione e la voglia di migliorarsi che li hanno accompagnati fino a questo punto della stagione.

I risultati degli atleti Rive Rosse

G1F

Toniolo Agata, 2ª classificata

G2M

Benanchietti Giorgio, 4° classificato

G4M

Mersi Tommaso, 1° classificato

Benanchietti Pietro, 3° classificato

Vercelloni Pietro, 5° classificato

Mastroeni Aharon, 9° classificato

G5M

Dalla Vecchia Leonardo, 1° classificato

Guarino Francesco, 4° classificato

Zumella Leonardo, 9° classificato

Mattiazzo Leonardo, 11° classificato

G6F

Toniolo Amelia, 6ª classificata

PG

Mersi Lorenzo