Rally & Co, doppio equipaggio alla Italian Baja

Ruolino di marcia impegnativo per i due equipaggi Rally & Co, attesi venerdì e sabato all’appuntamento clou del Campionato Italiano Cross Country: la Italian Baja, gara friulana valida anche per il campionato mondiale.

Alberto Gazzetta, sulla consueta Suzuki Jimny di classe TH, sarà affiancato per la prima volta dal viglianese Damiano Poltronieri, pronto ad affrontare una nuova esperienza in una specialità per lui inedita. Gianluca Morra e Stefano Tironi saranno invece al via da Pordenone con la Suzuki Grand Vitara di classe T2.

La partenza è prevista venerdì con un prologo di 14 km. La sfida più selettiva arriverà però sabato, con due prove speciali da 160 km ciascuna: un banco di prova particolarmente severo per vetture e piloti.