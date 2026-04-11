Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO

Piero Fassino, Letizia Moratti e poi naturalmente per Biella Gianluca Susta. Sono solo alcuni dei sindaci i cui ritratti si trovano nell’immenso archivio del fotografo Roberto Marchisotti.

Il suo percorso fotografico come ritrattista dei primi cittadini d’Italia iniziò negli anni ’70, con l’idea di andare oltre la politica locale e ai consigli comunali. “Volevo catturare i volti dei sindaci italiani – racconta Marchisotti -, e così girai il Paese con il mio “lanternino”, alla ricerca di chi governava le città”.

Tra i primi scatti ci furono quelli di Piero Fassino a Torino, Letizia Moratti a Milano, Massimo Cacciari a Venezia, Francesco Rutelli e Valter Veltroni a Roma, Matteo Renzi a Firenze, Enzo Bianco a Catania, Giuliano Cofferati a Bologna e Giuseppe Franchi a Salsomaggiore. Questi però sono solo alcuni dei volti immortalati; molti altri riposano ancora negli archivi del fotografo, in attesa di essere riscoperti.

“Tra tutti, uno dei soggetti che ho fotografato più spesso è stato Gianluca Susta – racconta Marchisotti -, sindaco di Biella, che ho seguito anche a Torino e Bruxelles. Con lui c’è sempre stato un rapporto di reciproco rispetto, fatto di fiducia e collaborazione”.

E in tutto questo viaggio, la sua Alfa Romeo è stata compagna instancabile di Roberto: “Grazie alla sua velocità riuscivo sempre a essere puntuale agli appuntamenti. La rapidità, del resto, è sempre stata una mia caratteristica, dentro e fuori dall’auto”, conclude Marchisotti.