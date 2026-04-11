 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 11 aprile 2026, 06:50

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO

Il suo percorso fotografico come ritrattista dei primi cittadini d’Italia iniziò negli anni ’70

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Piero Fassino, Letizia Moratti e poi naturalmente per Biella Gianluca Susta. Sono solo alcuni dei sindaci i cui ritratti si trovano nell’immenso archivio del fotografo Roberto Marchisotti.

Il suo percorso fotografico come ritrattista dei primi cittadini d’Italia iniziò negli anni ’70, con l’idea di andare oltre la politica locale e ai consigli comunali. “Volevo catturare i volti dei sindaci italiani – racconta Marchisotti -, e così girai il Paese con il mio “lanternino”, alla ricerca di chi governava le città”.

Tra i primi scatti ci furono quelli di Piero Fassino a Torino, Letizia Moratti a Milano, Massimo Cacciari a Venezia, Francesco Rutelli e Valter Veltroni a Roma, Matteo Renzi a Firenze, Enzo Bianco a Catania, Giuliano Cofferati a Bologna e Giuseppe Franchi a Salsomaggiore. Questi però sono solo alcuni dei volti immortalati; molti altri riposano ancora negli archivi del fotografo, in attesa di essere riscoperti.

“Tra tutti, uno dei soggetti che ho fotografato più spesso è stato Gianluca Susta – racconta Marchisotti -, sindaco di Biella, che ho seguito anche a Torino e Bruxelles. Con lui c’è sempre stato un rapporto di reciproco rispetto, fatto di fiducia e collaborazione”.

E in tutto questo viaggio, la sua Alfa Romeo è stata compagna instancabile di Roberto: “Grazie alla sua velocità riuscivo sempre a essere puntuale agli appuntamenti. La rapidità, del resto, è sempre stata una mia caratteristica, dentro e fuori dall’auto”, conclude Marchisotti.

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Cacciari e Susta. Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

Cacciari e Susta. Sindaci d’Italia: il viaggio fotografico di Roberto Marchisotti tra Piero Fassino, Letizia Moratti e Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti fotografo di Biella

News collegate:
 La Passione di Cristo a Sordevolo attraverso gli scatti del passato FOTO - 04-04-26 06:50
 Roberto Marchisotti sull’“Herald Tribune” con i montoni dorati FOTO - 14-03-26 06:50
 I campioni del mondo dello sport nell’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO - 07-03-26 06:50
 "La Biella impeccabile" negli scatti di Roberto Marchisotti FOTO - 28-02-26 06:50
 Roberto Marchisotti, gli scatti di 25 anni di politica biellese FOTO - 27-09-25 06:50
 Il Biellese in seppia negli scatti di Roberto Marchisotti FOTO - 20-09-25 06:50
 Il Sacro Monte di Varallo negli scatti del fotografo biellese Roberto Marchisotti FOTO - 05-07-25 06:50
 Il Carnevale di Venezia degli anni '80 rivive negli scatti del fotografo feelance Roberto Marchisotti FOTO - 28-06-25 06:50
 Roberto Marchisotti, il fotografo dei vip da Biella a Rita Levi-Montalcini: 50 anni di volti e storia italiana FOTO - 21-06-25 06:50
 Rally Lana d’altri tempi: quando gli spettatori spingevano le auto impantanate - 24-05-25 08:40
 Roberto Marchisotti, il fotografo dei Consigli Comunali di Biella: “Con la mia macchina fotografica ho raccontato 40 anni di politica”  - 18-04-25 06:50
 Quando l’arte dello scatto racconta il Piemonte: le immagini di Marchisotti, ambasciatrici alle Olimpiadi 2006 FOTO - 11-04-25 06:50
 Biella Città Creativa UNESCO: gli scatti del fotografo Marchisotti che raccontano la sua anima FOTO - 03-04-25 06:50

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore